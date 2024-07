Genki has filed a new trademark for its Tokyo Xtreme Racer in Japan.

The series kicked off with Shutokou Battle '94: Drift King on the Super Famicom and has blessed many other platforms since then – including PS1, Saturn, Dreamcast and PS2.

While the series is collectively known as Tokyo Xtreme Racer, entries and off-shoots have been published under a wide range of different titles, including Tokyo Highway Battle, Import Tuner Challenge and Street Supremacy.



商標: [画像] (標準文字)

OCR: TOKYO XTREME RACER

出願人: 元気株式会社 (東京都中野区)

出願日: 2024年4月26日

商標: [画像] (標準文字)

OCR: TOKYO XTREME RACER

出願人: 元気株式会社 (東京都中野区)

出願日: 2024年4月26日

区分: 9類(ダウンロード可能なビデオゲームソフトウェア,パーソナルコンピュータ及び家庭用ビデオゲーム機用のダウンロード可能なコンピュータゲームソフトウェア,…)…

The first entry to adopt the Tokyo Xtreme Racer name was the 1999 release known as Shutokou Battle in Japan and Tokyo Highway Challenge in Europe. The 2005 spin-off Kaidou Battle was released as Tokyo Xtreme Racer: Drift 2 in North America.

The 2017 smartphone title Shutokou Battle Xtreme is the most recent instalment of the franchise. Perhaps this new trademark means that Genki is planning a new game?